Sergio Pérez heeft in Barcelona gereageerd op de verloren gegane eerste WK-punt ooit voor het Formule 1-team van Cadillac, en het nieuws dat de FIA de Red Bull Ford-krachtbron als meest krachtigste heeft beschouwd.

Sergio Pérez heeft de allereerste puntenfinish voor het nieuwe Formule 1-team van Cadillac in rook zien opgaan na een tijdstraf. De Mexicaan kreeg na afloop van de Grand Prix van Monaco een straf van tien seconden opgelegd, waardoor hij buiten de top tien viel en Fernando Alonso het eerste seizoenspunt voor Aston Martin bezorgde. De tijdstraf volgde nadat de coureur zich voorafgaand aan de herstart verkeerd had opgesteld in zijn startvak. Opvallend genoeg was het de tweede keer tijdens de race dat de rijder hiervoor werd bestraft; eerder kreeg hij al een drive-through penalty voor een vergelijkbare overtreding bij de oorspronkelijke start. Hier stond hij in het verkeerde startvlak. Door de extra straf na de vlag zakte hij in de einduitslag van de tiende naar de vijftiende plaats.

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Aanzienlijk voordeel

De wedstrijdleiding tilde zwaar aan de eerste fout van de Cadillac-coureur. "Auto 11 startte vanaf positie zestien in plaats van positie achttien", lieten de stewards in een officiële verklaring weten. Zij oordeelden dat een strengere straf op zijn plaats was. "In Monaco zijn twee plaatsen op de grid een zeer aanzienlijk voordeel. Daarom moet de straf dit weerspiegelen, vergeleken met andere incidenten met een valse start, waaronder het op de verkeerde positie staan op andere circuits waar het voordeel misschien niet zo aanzienlijk was", aldus de wedstrijdleiding.

Een sterke race

"De race gaf ons een kans, en die hebben we met beide handen aangepakt", laat Pérez vanuit Barcelona weten aan onder andere GPFans. "De eerste straf was iets dat we hadden kunnen voorkomen met communicatie. Ik neem de verantwoordelijk op me, maar als je op de limiet opereert... Over de herstart vertelt de Mexicaan: "Je wil de banden zo warm mogelijk houden en je vecht voor elke centimeter. Daarom doe je de burnout zo dicht mogelijk bij de startbox. Maar ik ging over de limiet."

Red Bull Ford-motor

De Cadillac-coureur werd eveneens gevraagd naar het nieuws dat de Red Bull Ford-krachtbron door de FIA is bestempeld als de krachtigste uit het veld, waardoor de Oostenrijkse formatie niet onder de ADUO-regeling valt, in tegenstelling tot Ferrari en Mercedes. Het verrast Pérez niet: "Niet echt. Het was duidelijk dat ze een goede motor hebben. Ze hebben heel goed werk geleverd."

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