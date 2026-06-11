Lewis Hamilton is natuurlijk altijd veelvuldig bezig met zijn uiterlijk en met mode en terwijl we hem de afgelopen jaren met zijn kenmerkende dreads-kapsel, is de zevenvoudig wereldkampioen in Barcelona plotseling verschenen met een compleet andere look.

De Ferrari-coureur die dit jaar langzaam maar zeker terug begint te klimmen naar zijn oude niveau en een keurige tweede plek in het wereldkampioenschap weet te bezetten, lijkt ook zijn geluk in liefde weer gevonden te hebben nadat Kim Kardashian vorige week zondag haar entree maakte in de Formule 1-paddock en het tweetal foto's met elkaar plaatste op de socials. Wellicht heeft de Amerikaanse superster ook de nodige invloed gehad op het kapsel van de recordkampioen. Op donderdag in de paddock zagen we namelijk plotseling hoe Hamilton zijn welbekende dreads verdwenen zijn en hij zijn grote bos met krollen de vrije loop heeft gelaten.

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