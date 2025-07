Mercedes-topman Ola Källenius heeft bij Sky Sports F1 toegegeven dat de pijlen op Max Verstappen zijn gericht. Onlangs werd al bekend dat het spreekwoordelijke groene licht aan Toto Wolff is gegeven om achter de Nederlander aan te gaan, en de Zweeds-Duitse zakenman geeft zelf ook aan dat Verstappen er goed uit zou zien in het zilver.

Hoewel vanuit diverse kanten wordt gemeld dat Verstappen eind juli de knoop doorhakt over zijn toekomst, beschikt de viervoudig wereldkampioen nog altijd over een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt. Desalniettemin is de sportieve achteruitgang van Red Bull sinds 2024 een feit, en lijkt de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team hoogst onzeker.

Gesprekken

Teambaas Wolff heeft al diverse keren aangegeven dat er altijd gesproken moet worden met een viervoudig wereldkampioen, en ook manager Raymond Vermeulen heeft toegegeven dat er gesprekken plaatsvinden met de teambaas. Wel liet hij daarbij optekenen dat het binnen de Formule 1 vrij gebruikelijk is om met andere teams te praten en dat daar niet direct te veel achter gezocht moet worden.

Källenius ziet Verstappen 'graag in zilver'

Ook de top van Mercedes lijkt inmiddels overtuigd van de meerwaarde van Verstappen. Zo verklaarde Källenius onlangs: "De beste coureur wil de beste auto hebben. En dat is onze taak: het beste pakket samenstellen." In zijn ogen is die beste coureur Verstappen. Mocht Mercedes met het beste materiaal komen, dan lijkt een transfer in de lucht te hangen. Aan Källenius zal het in elk geval niet liggen, want hij ziet Verstappen wel overstappen: "In 2026 worden de kaarten opnieuw geschud. Een nieuwe orde met nieuwe regels. Dat is ook een kans. Wie weet. Maar ik denk dat zilver Max goed zou staan, toch?"

