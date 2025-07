Gabriel Bortoleto is in 2025 als rookie begonnen aan zijn eerste jaar in de Formule 1. De Braziliaan legt bij The Race uit wat daar allemaal bij komt kijken en stelt dat het neerzetten van een compleet rondje niet zo eenvoudig is. Daarbij wijst hij op Max Verstappen, naar wie hij met bewondering kijkt.

Bortoleto maakte dit jaar zijn entree in de Formule 1 als regerend Formule 2-kampioen. Bij Kick Sauber beschikte hij echter niet direct over het materiaal om in de top tien mee te strijden. In de eerste tien Grands Prix van het seizoen scoorde hij geen enkel punt en moest hij twee keer vroegtijdig opgeven. In Oostenrijk wist hij uiteindelijk zijn eerste vier punten te pakken, met een achtste plek op de Red Bull Ring.

Techniek tijdens race

In gesprek met het medium legt Bortoleto uit dat hij veel leert van de data, maar dat het toch niet zo makkelijk is als het lijkt: "Je hebt data, je leert, je probeert te kopiëren en het beter te doen, maar het moeilijkste aan racen is om compleet te zijn." Daarmee doelt hij op het feit dat elke bocht een andere techniek vereist, en dat ziet hij maar weinig coureurs echt beheersen, behalve de wereldkampioenen: "In mijn leven heb ik niet veel coureurs gezien die dat kunnen. En degenen die ik heb gezien, zijn allemaal wereldkampioenen. Er zijn dus coureurs zoals Max Verstappen, een coureur die in één ronde zoveel technieken kan gebruiken dat het ongelooflijk is. Het is indrukwekkend, en het is helemaal niet makkelijk om op dat niveau te rijden."

