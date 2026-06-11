Ford-topman onthult plannen met Verstappen: "We zouden het geweldig vinden"
Ford-topman onthult plannen met Verstappen: "We zouden het geweldig vinden"
Ford-topman Mark Rushbrook heeft de ambities van Max Verstappen buiten de Formule 1 ook gevolgd en hoopt de viervoudig wereldkampioen te verleiden om mogelijk voor het Amerikaanse merk sportwagenactiviteiten te doen. De Nederlander kwam de afgelopen maanden namelijk in het GT3-racen uit, maar deed dat onder de vlag van Mercedes.
In mei deed Verstappen een poging om de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam te schrijven. Dat avontuur verliep voorspoedig en het team van Verstappen had alles onder controle, totdat technische problemen een zekere overwinning door het putje spoelden. Toch is de Nederlander nog lang niet klaar met dat avontuur en ook de 24-uursrace in Le Mans is een van zijn dromen.
Ford wijst naar pure racer Verstappen
Bij The Race Business legt Rushbrook, directeur van Ford Racing, uit dat hij hoopt dat Verstappen uiteindelijk met Ford-sportwagens furore gaat maken: "We vinden het geweldig dat Max gewoon een pure racer is. Alles wat hij wil, is instappen, racen en winnen of dat nu virtueel racen is, in de Formule 1 of in de sportwagenracerij." Dat Verstappen de zege in Duitsland misliep, deed ook bij Rushbrook pijn, ondanks dat de Nederlander niet met een Ford reed: "Ik was bij de 24 uur van de Nürburgring. Het was geweldig om hem daar te zien. Hij zette een ongelooflijke prestatie neer. Het was eerlijk gezegd hartverscheurend, ook al reed hij niet in een Ford. Het was nog steeds pijnlijk om te zien wat er met zijn auto gebeurde."
Op termijn hoopt Rushbrook Verstappen dan ook in een Amerikaanse wagen te zien: "Maar natuurlijk hebben we die gesprekken. Dus we zouden het geweldig vinden om, wanneer het voor hem en voor ons het juiste moment is, ook zo’n relatie in de sportwagensport te hebben."
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