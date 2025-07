Zak Brown, CEO van McLaren, heeft de rol van zijn team onthult in het transfergeweld dat de afgelopen weken gaande is tussen Max Verstappen, Red Bull Racing en Mercedes.

McLaren heeft momenteel met Oscar Piastri en Lando Norris de twee coureurs in huis die F1 domineren en kampioen kunnen worden. Verstappen is op afstand gezet door de laatste paar raceweekenden en lijkt hooguit bij een wonder nog kampioen te kunnen worden, McLaren heeft sinds 2024 de beste auto van de grid en heeft wat dat betreft Red Bull afgelost als 'het team' in F1. Met Norris en Piastri die allebei nog een langdurig contract hebben, zou je zeggen dat McLaren geen rol speelt in de geruchten omtrent Verstappen zijn toekomst.

Toch kwamen er begin dit jaar geruchten naar buiten dat Brown bij Red Bull en het kamp van Verstappen had geïnformeerd over zijn beschikbaarheid. Toen dit niet haalbaar bleek te zijn, kwam even later het nieuws naar buiten dat het contract van Piastri was verlengd. Daarmee lagen zowel Norris als Piastri langdurig vast en was de line-up voor de komende jaren wel bekend.

Brown over rol McLaren in transfergeweld tussen Verstappen en Mercedes

Tegenover TSN gaat Brown in op de geruchten omtrent een mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes. Volgens de Amerikaan zal hij met McLaren geen rol gaan spelen, maar wel aandachtig toeschouwer zijn. “Ik ben ontzettend blij met Oscar (Piastri) en Lando (Norris). Dus, afgezien van het feit dat ik een geïnteresseerde toeschouwer ben, ben ik erg tevreden met mijn coureurs. Ik besteed er verder niet echt tijd aan, behalve wat er op mijn telefoon verschijnt.”

