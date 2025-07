Lando Norris vecht dit seizoen met teamgenoot Oscar Piastri om het kampioenschap bij de coureurs, maar de dominante auto van McLaren heeft ervoor gezorgd dat er flink wat theorieën over foefjes voorbij zijn gekomen. Norris heeft nu gereageerd op die geruchten omtrent mogelijke trucjes van McLaren.

Nadat eerder dit seizoen onder meer de flexibiliteit van de voorvleugel en achtervleugel is aangepakt door de FIA, bleek McLaren nog steeds de snelste auto te hebben. Vervolgens kwamen er veel geruchten op gang over onder meer de manier waarop de bandendegradatie van McLaren minder is dan bij de rest. Dit zorgde voor veel theorieën in F1. In de podcast Beyond The Grid, gaat Norris in op de beschuldigingen van een 'foefje', waarbij Red Bull de voornaamste partij is die hierover klaagt. Volgens Norris is het vooral een poging om McLaren te destabiliseren. "Dat leer je al op de kleuterschool. Het is erg vermakelijk om te zien waar mensen mee kunnen komen en wat ze verzinnen." Volgens de Brit klopt er dus helemaal niks van.

Norris ziet teams poging wagen McLaren zwakker te maken

Norris merkt dat, nu McLaren succesvol is, er meer wordt gelet op het team en de auto. "Er wordt meer op ons gelet. Er zijn meer controles, er zijn meer regels en er zijn meer hulpmiddelen om ons te vertragen en om dingen moeilijker te maken. Maar dat is, denk ik, gewoon het leven aan de top. Als je aan de top komt, dan heb je meer mensen die je naar beneden proberen te halen. Vooral als het team tegen team is." Het is iets waar Mercedes en Red Bull in voorgaande jaren en tijdperken ook mee te maken hebben gehad. "Een groot deel bestaat er voor hen uit om te proberen te zien hoe je elkaar kunt raken. En hoe je dat kunt doen, in sommige opzichten met alle middelen die nodig zijn. Voor een team, om weer te proberen om aan de top te komen..."

Norris ziet mensen met 'onzin' en bijzondere theorieën komen

Volgens Norris zijn de theorieën over de bandendegradatie van de banden en de foefjes die McLaren zou hebben bedacht, een voorbeeld van wat er kan gebeuren als je als team in F1 ineens de bovenliggende partij bent. Zo werden er volgens Norris onder meer bewust theorieën opgegooid over 'water in de banden' of een trucje rondom de remmen, om zo de FIA alert te maken en om chaos te creëren. "Het zijn individuen die naar buiten komen met bizarre theorieën over water in de banden of in de brake ducts en dat soort dingen. Dat betekent dat je het juiste doet. Je doet het goed als mensen met zulke onzin moeten komen, al is het tegelijkertijd amusant."

