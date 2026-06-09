VIDEO | FIA kreeg geen grip op asfaltproblemen in Monaco | GPFans Special
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VIDEO | FIA kreeg geen grip op asfaltproblemen in Monaco | GPFans Special
Tijdens de Grand Prix van Monaco zagen we iets wat eigenlijk niet thuishoort op een Formule 1-circuit, namelijk asfalt dat loskwam van de baan. De FIA stelt de hoogste eisen aan een circuit, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? In deze GPFans Special duiken we erin.
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