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Monaco GP, 2026, generic, FIA

VIDEO | FIA kreeg geen grip op asfaltproblemen in Monaco | GPFans Special

3 reacties

VIDEO | FIA kreeg geen grip op asfaltproblemen in Monaco | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Tijdens de Grand Prix van Monaco zagen we iets wat eigenlijk niet thuishoort op een Formule 1-circuit, namelijk asfalt dat loskwam van de baan. De FIA stelt de hoogste eisen aan een circuit, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? In deze GPFans Special duiken we erin.

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