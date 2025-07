Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Vanwege het 75-jarig bestaan van de Formule 1, werd de coureur van Red Bull Racing gevraagd naar zijn eerste herinneringen. De kleine Max kon vroeger lekker door de paddock rondstruinen, aangezien zijn vader Jos ook Formule 1-coureur was.

Jos Verstappen was in 1994 de testcoureur van het succesvolle Benetton, maar mocht voor tien van de zestien Grands Prix invallen voor JJ Lehto, die zijn nek had gebroken in een testsessie tijdens de winter. Hij zou tot en met 2003 actief blijven in de koningsklasse van de autosport. Ondertussen werd Max in 1997 geboren en hij mocht meteen mee naar de races, samen met moeder Sophie Kumpen die in haar tijd een ster was in de kartsport. Omdat Max Verstappen meteen in het Formule 1-wereldje terechtkwam, heeft hij er mooie herinneringen aan overgehouden.

Zwembaden en vliegvelden

"Mijn eerste herinnering was van toen ik een klein jongetje was en ik in de paddock rondliep, toen mijn vader zelf reed", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Ik kan me ook nog herinneren dat ik in Maleisië was toendertijd, in het hotel bijvoorbeeld met een zwembad. Testen met mijn vader op vliegvelden, dat hij rechtuit op en neer moest rijden. Ik kan me herinneren dat ik daar bij was. Het zijn van die kleine dingetjes, die onthoud je wel."

Speeltuin in de paddock

"Voor mij was het net een speeltuin", vervolgde de Limburger lachend. "Wist ik veel wat het allemaal was. Heel veel mensen, grote trailers, tenten... Voor mij was het meer een speeltuin en lekker rondlopen." Jos was goede vrienden met voormalig Benetton-teamgenoot Michael Schumacher en dus staat de kleine Max vaak op de foto met de zevenvoudig wereldkampioen. "Maar op dat moment heb je natuurlijk geen besef van hoe iemand is en hoeveel hij heeft bereikt. Dan zie je een ander persoon, maar als je die foto's terugziet, is dat wel leuk."

