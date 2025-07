Rosberg vraagt Jos Verstappen naar ontslag Horner, zonder reactie: "Nu ben je ineens stil"

Martin Brundle en Nico Rosberg liepen namens Sky Sports F1 over de startgrid en kwamen daar Jos Verstappen tegen. Jos 'The Boss' werd vervolgens het hemd van het lijf gevraagd over het vertrek van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, maar Rosberg was niet tevreden met het antwoord.

Jos was begin 2024 de eerste die naar buiten liet doorschemeren dat het er achter de schermen bij Red Bull niet gezellig aan toe ging. In Bahrein gaf Verstappen senior aan dat het team zou imploderen als Horner zou aanblijven. Een kleine anderhalf jaar later is de leegloop een feit. Rob Marshall vertrok al in 2023, maar inmiddels zijn ook Adrian Newey, Will Courtenay en Jonathan Wheatley vertrokken.

Rosberg niet tevreden met antwoord Jos

Brundle vraagt Jos naar zijn mening over het vertrek van Horner. "Ze hebben besloten iets te veranderen, en dat vind ik prima. Zolang het maar werkt," legt de rallycoureur uit. Rosberg haakt daarop in: "Jos, vorig jaar zei je nog dat Horner moest vertrekken." Verstappen senior wuift dat weg als een oude uitspraak en zegt: "Ja, dat was anderhalf jaar geleden. Het is nu anders. Ik heb er niets op te zeggen." Rosberg is niet helemaal tevreden met dat antwoord: "Nu ben je ineens stil." Waarop Jos antwoordt: "Ik ben altijd stil."

