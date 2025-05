Het is geen geheim dat Jos Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner nooit de beste vrienden zullen worden. De vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn recente discussies met de Brit nu in het openbaar besproken en doet een boekje open over hun huidige relatie.

Tegenover De Telegraaf stelt Jos Verstappen dat hij nooit goede vrienden gaat worden met Horner. "Ik denk niet dat we met elkaar op vakantie moeten gaan. Uiteindelijk werk ik hier [bij Red Bull] ook niet en is hij de teambaas van Max. Er moet wederzijds respect zijn, en dat is het geval. Samen met Raymond [Vermeulen, manager Verstappen] ben ik wel betrokken bij het management van Max en is het belangrijk dat er een goede relatie tussen alle partijen is."

Jos Verstappen over relatie met Horner

Jos Verstappen geeft ook toe dat de relatie met Horner op een gegeven moment erg slecht was, maar dat ze het uitgesproken hebben en nu op een professionele manier verder zullen gaan. "Er is inderdaad van alles gebeurd, maar dat maakt nu niet meer uit. Ik ben rechtdoorzee en zeg wat ik denk. Daar moeten ze maar rekening mee houden. Ik ga niet veranderen. Voor niemand niet. Ik denk dat ik wel iets meer ben dan alleen de ’vader van’. Max, Raymond en ik praten altijd overal over."

