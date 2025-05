Jos Verstappen neemt dit weekend deel aan de Royal Rally of Scandinavia, de derde ronde van het European Rally Championship (ERC). Dat doet hij zoals gewoonlijk met navigator Renaud Jamoul in de Škoda Fabia RS Rally2. Helaas is hij in de laatste etappe van de vrijdag over de kop geslagen.

Tijdens de seizoensopener, de Rally Sierra Morena in Spanje, werd Verstappen vijftiende algemeen en won hij in de Masters-klasse, en tijdens de tweede ronde in Hongarije werd hij indrukwekkend negende. Hij hoopte dit weekend op meer in Zweden. Verstappen werd dertiende tijdens de qualifying stage van donderdag. Hij worstelde tijdens het eerste deel van de vrijdag, maar werkte zich na de vijfde etappe omhoog naar P17. Voor etappe negen was hij weer gezakt naar de achttiende stek en het was uiteindelijk die etappe, Gåardsjö 2, waarin het fout ging voor de Nederlander.

Uitdaging in Zweden

"De stages zijn veeleisend, je hebt veel vertrouwen nodig. Er is minder grip dan we hadden verwacht, maar erg mooi en leerzaam om hier te rijden", zo liet hij weten op Verstappen.com. De eerste paar etappes van de vrijdag waren een flinke uitdaging. "Het is erg moeilijk. Ik denk dat we ook de verkeerde bandenkeuze gemaakt hebben, want de auto glijdt veel. Het is lastig om het juiste ritme te vinden." Maar na een aanpassing van de afstelling liep de Škoda beter tijdens de tweede helft van de vrijdag. Helaas maakte Verstappen toch een momentje mee waarbij hij tractie verloor door een linkerbocht. Hij ging de greppel in en de wagen sloeg over de kop. Verstappen en Jamoul stapten ongedeerd uit en hopen op zaterdag zelfs nog mee te kunnen doen.

Aan het begin van deze video is de crash van Verstappen te zien.

