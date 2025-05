Jos Verstappen (53) zou geen goede band meer onderhouden met zoon Max Verstappen (27). Althans, als je diverse media moest geloven de afgelopen tijd. Jos werd al enige tijd niet meer in de paddock gezien en er werd aangenomen dat zijn band met Max zou zijn verslechterd. Onzin, zo zegt de hoofdrolspeler nu zelf.

Tijdenlang was hij afwezig in de paddock. Maanden hebben we hem niet gezien. Papa Jos leek van de aardbodem te zijn verdwenen. En dat viel op. Want in het verleden leek Jos niet van de zijde van Max te wijken. De rallycoureur ging vaker dan wie dan ook mee naar de F1-races van zijn zoon. Daar kwam echter plots een einde aan. En dat zorgde voor speculaties. De relatie tussen Max en Jos zou zijn verslechterd, zo klonk het. Maar in Monaco dook Jos plots weer op. Op een bootje stond hij breed lachend met Max aan zijn zijde. Dat het niet of minder goed botert tussen die twee? Onzin, stelt Verstappen senior.

Artikel gaat verder onder video

Relatie Max Verstappen en Jos Verstappen niet onder druk

In de dwergstaat aan de Middellandse Zee sprak Verstappen senior uitgebreid met De Telegraaf en daar ging hij in op het feit dat 'er soms wordt beweerd dat de band tussen vader en zoon niet meer zo goed zou zijn als voorheen, puur omdat Verstappen senior al tijden niet meer in de Formule 1-paddock is geweest'. Volgens Jos is daar niets van waar en is er een "supersterke" band tussen hem en zijn zoon. "Mensen verzinnen maar wat. We hebben elke dag contact en onze band is supersterk. Maar Max heeft ook zijn eigen leven en ik wil niet de vader zijn die zich overal mee bemoeit. Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, om dingen los te laten", aldus de 53-jarige Verstappen.

Maar het heeft ook met zijn rallyprogramma te maken, dat Jos niet altijd meer bij de F1-races kan zijn. "Dat heeft ook met mijn rallywedstrijden, waar ik enorm van geniet, te maken", aldus Verstappen senior.

Gerelateerd