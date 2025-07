Hoe gaan Formule 1-coureurs tijdens een Grand Prix naar het toilet?

Heb je je ooit afgevraagd wat F1-coureurs doen als ze tijdens een Grand Prix een 'persoonlijke pitstop' moeten maken? Dit is het antwoord op de prangende vraag over toiletbezoeken.

De Formule 1, de koningsklasse van de autosport, vereist fysieke en mentale prestaties van de coureurs op het hoogste niveau. Ze drijven hun lichaam tot het uiterste, trotseren halsbrekende snelheden, G-krachten en mentale druk. En dat terwijl elke seconde telt. Een F1-race duurt doorgaans tussen de 80 en 100 minuten. En hoewel de meeste mensen hun plas zo lang kunnen ophouden, lukt dat niet iedereen. Pitstops zijn alleen voor het wisselen banden en aanpassingen aan bijvoorbeeld de voorvleugel. De luxe om even uit de cockpit te stappen en naar het toilet te gaan hebben coureurs niet.

Plassen in overalls

Maar wat doen coureurs als ze het niet langer op kunnen houden? Het antwoord is opmerkelijk simpel. Ze doen hun behoefte in hun overalls. Coureurs hebben geen andere keuze dan de cockpit als hun onconventionele toilet te gebruiken. Hoewel dit misschien een oncomfortabele oplossing lijkt, is het voor hen de enige praktische optie. Gelukkig helpen de extreme hitte in de cockpit en de lucht die langs de auto stroomt om hun overalls relatief snel te drogen. Dit betekent natuurlijk niet dat coureurs deze situatie niet proberen te vermijden. Ze letten goed op hun vochtinname voor en tijdens de race en zorgen ervoor dat ze naar het toilet gaan vlak voor de start van de race. Maar zelfs de meest zorgvuldige planning kan niet altijd voorkomen dat de behoefte om de plassen zich voordoet.

Durven coureurs het toe te geven?

Terwijl sommige coureurs, zoals Lewis Hamilton, beweren het nooit gedaan te hebben, hebben anderen het openlijk toegegeven. Hamilton zelf heeft gezegd dat hij coureurs kent die het doen en dat zijn Mercedes-monteurs hem vertelden over de gewoonte van legende Michael Schumacher om "elke keer dat hij in de auto zat" te plassen.

In 2021 werd Daniel Ricciardo dezelfde vraag gesteld in The Ellen DeGeneres Show, en hij antwoordde: "Ik heb het nog nooit gedaan. Als je moet plassen, houd je het gewoon vast tot de finish, maar elke hobbel, elke kleine kerb die je raakt, doet pijn."

In Never Have I Ever op het F1-YouTube-kanaal werd aan sommige coureurs gevraagd of ze ooit in hun auto hadden geplast. Lando Norris walgde en zei: "Oh nee, dat zou ik nooit kunnen. Het zijn gekken die dat doen!" en Fernando Alonso voegde eraan toe: "Ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet." Max Verstappen gaf toe dat hij bijna in de auto heeft geplast, maar het nooit gedaan heeft. Zijn voormalige Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez en oud-AlphaTauri-coureur Nyck de Vries hebben toegegeven het wel gedaan te hebben.

