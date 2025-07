Het vertrek van Christian Horner heeft de tongen in de koningsklasse behoorlijk losgemaakt. Voorlopig is er nog veel onduidelijk: waarom moest hij weg en belangrijker nog: door wie? Erik van Haren verwacht dat we volgende week in België meer te weten zullen krjgen.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar vorige week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Volgende week meer duidelijkheid

Na het ontslag van Horner hebben we eigenlijk nog altijd geen hele duidelijke reden gekregen voor zijn vertrek. Bovendien is het ook onduidelijk wie er nu écht voor heeft gezorgd binnen Red Bull dat Horner vertrokken is. Van Haren geeft bij De Telegraaf aan dat we naar alle waarschijnlijkheid volgende week meer te horen zullen krijgen: "Vermoedelijk zal die verduidelijking er volgende week op Spa-Francorchamps, in aanloop naar de Grand Prix van België, komen van Red Bulls sportbaas Oliver Mintzlaff." Laatstgenoemde zou een grote rol hebben gespeeld in het vertrek: "Insiders weten dat het Mintzlaff is geweest, de voormalige baas van voetbalclub RB Leipzig, die het heft in handen heeft genomen en de beslissing heeft genomen om Horner de deur te wijzen. Met goedkeuring van Red Bull-aandeelhouders Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz."

Macht Jos Verstappen

Een opvallend statement, want in de media wordt er toch voornamelijk gespeculeerd dat het kamp van Verstappen, met Jos Verstappen voorop, veel zou hebben bijgedragen aan het naar buiten werken van de eerder zo succesvolle Red Bull-teambaas. Volgens Van Haren moet het grote publiek echter niet denken dat Verstappen senior zoveel macht heeft binnen Red Bull: "Met name in Engeland wordt gesuggereerd dat Verstappen, zijn vader Jos en manager Raymond Vermeulen een belangrijk aandeel hebben gehad in de keiharde maatregel van het moederbedrijf van het energiedrankjesconcern. Het is algemeen bekend dat vader Jos Verstappen een groot criticaster was van Horner en begin vorig jaar al waarschuwde dat Red Bull uit elkaar zou vallen, als de teambaas zou blijven zitten. Zijn invloed moet echter niet onderschat, maar ook niet overschat worden."

