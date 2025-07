Britse tabloid onthult reden Horner-tranen, 'Verstappen beslist binnen enkele weken' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog even iets minder dan twee weken wachten op de Grand Prix van België, maar dat wil niet zeggen dat de wereld van de Formule 1 stilstaat. De afgelopen dagen is er natuurlijk veel te doen rondom Max Verstappen en een mogelijke overstap naar Mercedes. De Telegraaf kwam vandaag met een update over de hele situatie, waarin onder meer staat dat de Red Bull-leiding "als de dood is" voor het vertrek van de viervoudig wereldkampioen. Het Britse The Sun onthulde op zijn beurt details over de daadwerkelijk reden voor de tranen van Christian Horner tijdens zijn afscheidsspeech in Milton Keynes.

Artikel gaat verder onder video

Steiner behandelt rol kamp Verstappen bij Horner-ontslag: "Raar om te zeggen"

Christian Horner is vertrokken bij het team van Red Bull Racing en er wordt regelmatig gezegd en geschreven dat dit op het conto van kamp Verstappen geschreven kan worden. Volgens Guenther Steiner zou het vreemd zijn als dit door de viervoudig wereldkampioen geëist is. "Het zou kunnen dat Max dat als één van de dingen heeft genoemd die hij wilde. Het is een raar ding voor een coureur om te zeggen dat iemand weg moet om zelf te blijven", zo stelt de ex-teambaas. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Guenther Steiner.

'Horner hield Jos Verstappen in de gaten': "Dat schoot Jos in het verkeerde keelgat"

Hoewel er verhalen rondgaan dat Jos Verstappen in Silverstone ruzie had met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, legt F1-journalist Frank Woestenburg in de NOS Formule 1-podcast uit dat de ruzie niet met Horner was, maar met voormalig Red Bull-communicatieman Paul Smith. Lees hier het hele artikel over de vermeende ruzie in Silverstone.

'Dit heeft Wolff aan Verstappen laten zien om hem over te halen naar Mercedes te gaan in 2026'

Johnny Herbert vermoedt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Max Verstappen heeft laten zien wat zijn team in huis heeft voor volgend jaar, en waarom de Duitse grootmacht mogelijk het te kloppen team zal zijn in 2026. "De gesprekken waarvan ik denk dat Toto Wolff en Max ze hebben gevoerd, lijken waarschijnlijk veel op de gesprekken die Niki Lauda met Lewis Hamilton voerde toen hij voor McLaren reed en hij hem naar Mercedes bracht", zegt Herbert onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Johnny Herbert.

The Sun onthult: 'Dít was de echte reden van huilende Horner bij afscheid Red Bull'

Christian Horner (51) werd vorige week ontslagen bij Red Bull Racing, maar kreeg nog wel kort de gelegenheid afscheid te nemen van het personeel. Tijdens zijn afscheidsspeech was hij zichtbaar emotioneel, maar volgens The Sun had dit niets te maken met zijn ontslag. Lees hier het hele artikel over de onthullingen over Christian Horner.

De Telegraaf over toekomst Verstappen: "Over enkele weken bekend waar hij rijdt"

Max Verstappen zijn toekomst bij het team van Red Bull is hét onderwerp van gesprek op dit moment in de Formule 1 en er wordt dan ook veel gezegd en geschreven. Erik van Haren van De Telegraaf, doorgaans goed geïnformeerd over het team, stelt dat er nog niks beslist is, al is men wel doodsbang bij Red Bull. "Verhalen over een handjeklap-deal met de leiding van Red Bull – Horner eruit, dus Verstappen blijft sowieso – worden door alle partijen afgedaan als nonsens. Het is eerder nog steeds zo dat de Red Bull-top als de dood is dat Verstappen alsnog vertrekt." Lees hier het hele artikel over de stand van zaken rondom Max Verstappen.

Gerelateerd