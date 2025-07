The Sun onthult: 'Dít was de echte reden van huilende Horner bij afscheid Red Bull'

Christian Horner (51) werd vorige week ontslagen bij Red Bull Racing, maar kreeg nog wel kort de gelegenheid afscheid te nemen van het personeel. Tijdens zijn afscheidsspeech was hij zichtbaar emotioneel, maar volgens The Sun had dit niets te maken met zijn ontslag.

Horner stond al enige tijd onder druk bij Red Bull Racing en vorige week hakte de aandeelhouders de knoop door: Horner moest vertrekken. Hij werd ontheven uit zijn rol als CEO en teambaas van het Formule 1-team. Omdat de 51-jarige Brit ruim 20 jaar aan het roer had gestaan, kreeg hij de gelegenheid afscheid te nemen van het personeel. In zijn afscheidsspeech was Horner zichtbaar geëmotioneerd, maar volgens The Sun hadden zijn tranen weinig te maken met zijn ontslag bij Red Bull. De Britse tabloid schrijft dat "Christian natuurlijk ontzettend verdrietig" is dat zijn carrière op deze manier ten einde is gekomen, maar dat zijn emoties een diepere onderliggende reden hadden.

Tranen Horner in afscheidsspeech Red Bull waren voor Geri

Kort voor zijn ontslag kreeg Horner al een forse klap te verwerken door het overlijden van zijn ex-vrouw. "Maar de emotie die hij toonde tijdens zijn met tranen gevulde speech ging eigenlijk over Geri [Halliwell, zijn vrouw, red.]", zo klinkt het. "Hij vreest dat zijn ontslag gaat zorgen voor opnieuw een crisis in zijn huwelijk, nadat ze al een ongelooflijk moeilijk jaar hebben gehad." En volgens The Sun heeft Horner alle reden om te vrezen, aangezien Geri kortgeleden ook al haar achternaam liet wijzigen in haar eigen boeken. "Hoewel ze nog steeds volledig investeert in haar huwelijk, wil ze zich concentreren op zichzelf en het beschermen van haar eigen imago."

