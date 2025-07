Christian Horner is vertrokken bij het team van Red Bull Racing en er wordt regelmatig gezegd en geschreven dat dit op het conto van kamp Verstappen geschreven kan worden. Volgens Guenther Steiner zou het vreemd zijn als dit door de viervoudig wereldkampioen geëist is.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Raar om te zeggen

Boze tongen beweren dat het kamp Verstappen is geweest dat het vertrek van de Britse ex-teambaas in gang heeft gezet. Toch zou dat heel vreemd zijn, meent Steiner: "Het zou kunnen dat Max dat als één van de dingen heeft genoemd die hij wilde. Het is een raar ding voor een coureur om te zeggen dat iemand weg moet om zelf te blijven. Zo duidelijk wordt het nooit gezegd, want dan ga je echt op iemand vuren. Als beste Formule 1-coureur ter wereld zou je dat niet moeten hoeven doen", zo zegt de voormalig teambaas in The Red Flags-podcast.

Eigen conto Red Bull

Steiner vervolgt: "Misschien zijn zij [Red Bull] wel tot de conclusie gekomen dat als ze Max wilden houden, er iets moest veranderen en ze daarom Christian hebben laten gaan. Het is behoorlijk duidelijk dat Jos en Christian niet heel lekker meer samengingen over een aantal dingen. Dat is publiekelijk duidelijk geweest. Dat is nooit goed voor een team en ook niet voor een coureur. Max heeft zich er altijd buiten gehouden, heel slim. Misschien heeft daarom het management van Red Bull gedacht dat ze iets moesten doen om hem te houden. Wil je de beste coureur ter wereld? Dan komt dat met een prijs."

