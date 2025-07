'Dit heeft Wolff aan Verstappen laten zien om hem over te halen naar Mercedes te gaan in 2026'

Johnny Herbert vermoedt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Max Verstappen heeft laten zien wat zijn team in huis heeft voor volgend jaar, en waarom de Duitse grootmacht mogelijk het te kloppen team zal zijn in 2026.

Max Verstappen wordt al enige tijd aan een overstap naar het team van Mercedes gelinkt in 2026. Het is inmiddels geen geheim meer dat beide kampen gesprekken met elkaar hebben gevoerd, maar het lijkt ook verre van in beton gegoten dat de Nederlander volgend seizoen voor de Zilverpijlen uit zal komen. De verwachting is dat Verstappen in de zomerstop de knoop definitief door zal hakken wat betreft zijn toekomst. Voormalig FIA-steward Johnny Herbert ziet het als de logische zet voor de viervoudig wereldkampioen om de overstap naar het team van Toto Wolff te maken.

Wow-factor van Verstappen

"Max Verstappen liet tijdens de kwalificatie die 'wow-factor' weer zien. Dat hij dat ongekende talent is, dat Max Verstappen heet", klinkt het bij ESportsBets.com. "Maar in de race ging het mis [in de natte omstandigheden]. De auto kreeg het vermogen niet naar de banden en vervolgens naar het asfalt, wat resulteerde in pirouettes en wijd uitkomen in de bochten. Er is een fundamenteel probleem met de auto. Dat weet iedereen. De auto heeft snelheid, maar het is Max die de snelheid uit de auto haalt."

Ontwikkelingsprogramma Red Bull Racing

Herbert vervolgt: "Hij zal heel goed op de hoogte zijn van het ontwikkelingsprogramma van Red Bull voor volgend jaar: de nieuwe motor die ze zelf maken, alle elementen die daarbij horen en natuurlijk de auto zelf. De geruchten zijn dat het niet zo goed gaat bij Red Bull, en dat Mercedes het juist heel goed voor elkaar heeft. Max wil in een positie zitten waarin hij de beste kans heeft. Veel mensen zijn bij het team vertrokken en er speelt nog altijd van alles achter de schermen."

Wolff speelde open kaart met Verstappen

De Brit vermoedt dat Wolff inmiddels open kaart heeft gespeeld met Verstappen wat betreft volgend jaar: "De gesprekken waarvan ik denk dat Toto Wolff en Max ze hebben gevoerd, lijken waarschijnlijk veel op de gesprekken die Niki Lauda met Lewis Hamilton voerde toen hij voor McLaren reed en hij hem naar Mercedes bracht. Ik denk dat Mercedes aan Max heeft laten zien wat ze in huis hebben en wat ze geloven qua waar ze staan volgend jaar: waarschijnlijk hebben ze de te kloppen auto. Dat zou voor mij de goudklomp zijn die ik Max voor zou houden. Toto zegt dat het onwaarschijnlijk is, maar dat is typisch Toto. Er speelt weer. Max denkt: 'Ik moet hier weg.' Hoe meer kleine dingen er tegenvallen dit seizoen, hoe meer hij denkt: 'Ik moet verder. Ik moet iets vinden waar ze me geven wat ik nodig heb.'"

