Max Verstappen zijn toekomst bij het team van Red Bull is hét onderwerp van gesprek op dit moment in de Formule 1 en er wordt dan ook veel gezegd en geschreven. Erik van Haren van De Telegraaf, doorgaans goed geïnformeerd over het team, stelt dat er nog niks beslist is, al is men wel doodsbang bij Red Bull.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we een ruime week verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Artikel gaat verder onder video

Nog niks beslist

Er wordt van alles gezegd en geschreven. Zo zou Verstappen op Sardinië met Wolff gesproken hebben, lekten er neppe foto's uit van het tweetal en zou volgens een hoop "kenners" allang een krabbel in Brackley zijn gezet. Van Haren, die zelf over het algemeen veel kennis heeft van de gang van zaken bij Verstappen en Red Bull, behandelt de situatie: "Duidelijk is dat de situatie van Max Verstappen niet zozeer is veranderd. Hij heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar het is al een tijdje helder dat hij dubt over zijn toekomst bij dat team. En ook dat op de achtergrond gesprekken hebben plaatsgevonden met Mercedes-teambaas Wolff. Maar dat betekent niet automatisch dat een overgang na dit seizoen definitief in de pijplijn zit."

Spoedig uitsluitsel

Van Haren herhaalt nog maar eens dat er de komende weken wél een beslissing zal vallen: "Zoals eerder gemeld zal over enkele weken wel bekend zijn waar Verstappen volgend jaar rijdt. Eerst volgen nog de races in België en in Hongarije, daarna is het zomerstop. Verhalen over een handjeklap-deal met de leiding van Red Bull – Horner eruit, dus Verstappen blijft sowieso – worden door alle partijen afgedaan als nonsens. Het is eerder nog steeds zo dat de Red Bull-top als de dood is dat Verstappen alsnog vertrekt. Binnenkort wordt duidelijk of Mintzlaff en consorten opgelucht adem kunnen halen.

Gerelateerd