Yuki Tsunoda heeft de opmerking van Zak Brown over Red Bull Racing ook meegekregen. De CEO van McLaren stelde dat Max Verstappen de kar trekt bij het Oostenrijkse team en dat Red Bull zonder de Nederlander nog slechter zou presteren dan zusterteam Racing Bulls.

VCARB lijkt op dit moment de best presterende wagen van de Red Bull-teams te zijn, hoewel de piekprestaties van de RB21 aanzienlijk hoger liggen. Liam Lawson wist afgelopen week als enige van de vier coureurs punten te scoren. Tsunoda reed een ongelukkige race en werd als laatste afgevlagd. Teamgenoot Verstappen viel al in de eerste ronde uit na een botsing met Kimi Antonelli.

Prestaties Racing Bull

Tsunoda begrijpt de opmerking van Brown deels, maar stelt tijdens de persconferentie in Silverstone, onder andere tegenover GPFans, dat het verhaal genuanceerder ligt: "Nou ja, het is waarschijnlijk waar dat we achter zouden liggen. Kijk, op basis van de prestaties die ik nu lever, zouden we waarschijnlijk achter liggen. Tegelijkertijd was ik er niet bij tijdens de tests in het voorseizoen, dus ik weet het niet precies." Dat de Racing Bulls het goed doen, ziet ook Tsunoda: "VCARB presteert tot nu toe zeker goed. Ze hebben in de eerste twee races laten zien dat ze competitief zijn."

RB21 is sneller, Tsunoda moet maximaliseren

Dat Red Bull momenteel zonder Verstappen geen punten scoort, wijt Tsunoda deels aan zichzelf: "Het is dus goed om te zien dat zij presteren. Maar tegelijkertijd richt ik me nu volledig op Red Bull. Het is een auto waarmee je zeker resultaat kunt behalen. In mijn ogen heb ik gewoon meer tijd nodig om alles goed te begrijpen, om hard te werken aan het begrijpen van de auto, en om goed samen te werken met de engineer."

