McLaren CEO Zak Brown liep zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië mis doordat Oscar Piastri en Lando Norris verslagen werden door Max Verstappen. De Amerikaan lijkt echter meer met de geruchten omtrent de viervoudig wereldkampioen en Mercedes bezig te zijn en stelt 'dat er wat aan de hand is'.

In gesprek met F1TV stelt Brown dat hij merkt dat Verstappen om vragen heen aan het praten is, wat een teken aan de wand zou zijn. Ook zijn pole position op zaterdag is volgens Brown geen reacties hierop, maar staat daar los van. "Ik denk niet dat dat per se een antwoord is. Ik denk dat het alleen maar liet zien dat hij een geweldige coureur is en een geweldige ronde heeft gereden."

Brown ziet Verstappen en Red Bull 'om het onderwerp heen dansen'

Brown vervolgt door te stellen dat zowel Red Bull als Verstappen geen duidelijk antwoord willen geven over wat de situatie is. Ze ontkrachten het niet en bevestigen ook niet dat hij volgend jaar bij Red Bull rijdt. Brown denkt dat dit een teken is. "Ze lijken allemaal een beetje om het onderwerp heen te dansen. Als je mijn twee coureurs vraagt voor wie ze volgend seizoen rijden, krijg je een heel duidelijk en direct antwoord: McLaren."

Brown weet 'dat er iets aan de hand is' bij Verstappen en Red Bull

Brown onthult vervolgens dat er volgens hem wel degelijk wat aan de hand is bij Red Bull en Verstappen. "Er is iets aan de hand, maar wie weet. De pole position zal hem zeker helpen bij zijn besluitvorming." Horner probeerde er naast Brown tijdens de persconferentie van de teambazen omheen te praten door een grap te maken over dat Oscar Piastri 'plan B' is voor Red Bull mocht Verstappen vertrekken. Brown: "We kunnen allemaal dromen. Zoals ik tegen de mensen in het bedrijfsleven altijd zeg: je moet altijd een plan C hebben!"

