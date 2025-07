Helmut Marko keek zaterdag toe hoe Max Verstappen voor veel mensen verrassend pole position pakte voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing stelt echter dat het voor hem geen verrassing was en legt uit waarom.

Zeker op vrijdag had Red Bull het erg lastig, op een dag dat de temperaturen hoog waren in Silverstone. Op zaterdag waren deze temperaturen ineens een stuk lager en bleken zowel Mercedes als Red Bull beter uit de verf te komen. Toch leek richting het einde van de kwalificatie Oscar Piastri pole te gaan pakken nadat Ferrari teleurstelde en ook Lando Norris niet aan zijn tijd kon komen. Verstappen zou dankzij twee fantastische sectoren uiteindelijk alsnog pole pakken en mag zo vanaf P1 starten aan de race op zondag, die om 16:00 uur begint.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet reden achter uitspraken Brown: 'Dat is altijd zo in F1'

Marko over aanpassingen vanuit Red Bull

In gesprek met ServusTV stelt Marko dat Red Bull na de vrijdag wel wist hoe het team richting de zaterdag een betere auto kon geven aan Verstappen. "We hadden de eerste startrij wel verwacht. We zagen op vrijdag al dat we vooral het onderstuur moesten wegwerken en Als dat zou lukken, deden we vooraan mee. De balans is ook beter geworden. We hebben na de eerste poging in Q3 nog wat kleine dingen veranderd."

Marko zag weer de 'Max-factor' in Silverstone

Naast Red Bull deed vervolgens Verstappen ook zijn ding, aldus Marko. "Daarnaast kregen we natuurlijk de Max-factor. Hij reed een ongelofelijke ronde en was wederom foutloos. In de eerste twee sectoren had hij paarse sectortijden. In de derde sector maakte hij geen fouten. Dat maakte het onderscheid." Verstappen zal zondag Piastri naast zich en Norris achter zich hebben als de lichten eind van de middag uit zullen gaan voor de twaalfde race van 2025.

Gerelateerd