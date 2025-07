Arvid Lindblad, de jonge Brit van Red Bull Racing, maakte dit weekend een opvallend debuut in F1 tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. In gesprek met F1TV blikt de jonge coureur terug op zijn bijzondere ervaring.

Ondanks dat hij pas zeventien jaar is, kreeg Lindblad dispensatie van de FIA om te mogen racen. Dit is opvallend, omdat de minimumleeftijd voor een superlicentie normaal gesproken achttien jaar is. Als junior van Red Bull kreeg hij de unieke kans om voor het team te rijden, iets wat hij duidelijk fantastisch vond. "Het was geweldig," zegt de jonge Red Bull-junior. "Ik ben Red Bull ontzettend dankbaar voor deze mooie kans om mijn eerste officiële Formule 1-sessie te rijden."

Indrukwekkend debuut Lindblad in F1

Lindblad reed een indrukwekkende veertiende tijd tijdens de training, op maar een halve seconde van teamgenoot Max Verstappen, die tiende werd. "Ik voelde me comfortabel achter het stuur. De wagens van tegenwoordig zijn zo snel, zeker als je kijkt naar wat ik gewend ben. Mijn mentale limiet ligt lager dan de limiet van de auto. Dus ik heb zeker gepusht, want ik zou altijd onder de limiet van de wagen zitten. Al direct na de sessie wilde ik nog een keer. Bijna niemand krijgt de gelegenheid om met een Formule 1-auto te rijden, dus ik ben heel dankbaar voor deze kans. Het is nu zaak om het zo goed mogelijk te doen in de Formule 2, zodat ik hier hopelijk snel fulltime kan zijn.”

Lindblad wil meer ervaren in F1

De jonge coureur kan niet wachten tot hij weer in een F1-auto mag stappen. Hij mag later dit jaar nog een vrije training rijden en kan niet wachten. “Ik denk dat de snelheid oké was. Ik had zeker nog iets sneller gekund als ik iets meer ronden had gehad. Ik ben gewend aan de Formule 2 en die auto’s zijn dit weekend dertien tot veertien seconden langzamer dan de Formule 1. Dat is dus een enorme stap. Als je verder meeneemt dat ik nog niet heel veel had gereden met een F1-auto, dan ben ik best tevreden over mijn werk.”