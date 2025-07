Lewis Hamilton weet hoe het is om te vertrekken bij een F1-team waar hij al jaren in actief was en veel successen kende en kan zich waarschijnlijk daarom prima verplaatsen in de situatie waar Max Verstappen nu in zit. Hamilton weet waar de viervoudig wereldkampioen bij vertrek bij Red Bull vooral naar zal kijken en heeft tevens een tip waar Verstappen het beste naartoe kan gaan.

