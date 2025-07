De FIA heeft een verandering doorgevoerd aan de startopstelling voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, die om 16:00 uur van start zal gaan in een grijs en regenachtig Silverstone.

De kwalificatie werd gisteren op P1 afgesloten door Max Verstappen, die vriend, vijand en zichzelf verraste door pole te pakken in de slotfase van de kwalificatie en Oscar Piastri en Lando Norris te verslaan. De Nederlander start zo op de eerste startrij. In de voorlopige startopstelling waren er al wat veranderingen te noteren. Zo ging Oliver Bearman tien plekken terug vanwege de straf die hij kreeg na zijn crash onder de rode vlag in VT3 en had Andrea Kimi Antonelli nog een gridstraf van drie plekken staan na het incident met Verstappen in Oostenrijk.

Colapinto start vanuit de pits in Silverstone

Franco Colapinto, die zich al als twintigste kwalificeerde omdat hij tijdens Q1 crashte, gaat dankzij de schade starten vanuit de pits. Alpine heeft namelijk aanpassingen gedaan aan de auto, en aangezien parc fermé al in is gegaan en het dan niet toe is gestaan om bepaalde onderdelen te vervangen, start de Argentijn om 16:00 uur vanuit de pits aan de race.

CAR #43 UPDATE pic.twitter.com/SqL5BhKFOs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 6, 2025

