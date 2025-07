Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, lijkt vertrouwen te hebben in een goed resultaat voor Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië en legt uit waar dit vertrouwen vandaan komt.

Verstappen had het, zoals vaak, op vrijdag lastig met Red Bull. Dit was tevens op een dag dat de temperaturen hoger waren dan op zaterdag en zondag het geval zou zijn. Dit, samen met een aanpassing aan de RB21 waardoor onderstuur minder werd, zorgde ervoor dat de zaterdag een stuk beter verliep. Het bleek zelfs genoeg te zijn voor pole position, voor Piastri en Norris. Verstappen zal dan ook voor deze twee coureurs vanaf P1 aan de twaalfde race van 2025 gaan beginnen.

Marko over race pace Red Bull

De belangrijkste vraag richting de zondag is natuurlijk hoe het met de race pace zit, iets compleet anders dan de kwalificatiesnelheid. Met dat laatste zit het dit weekend wel goed, stelt Marko tegenover ServusTV. "Weet je wat volledig onderbelicht is gebleven? De racesimulatie van Max was de snelste van iedereen op vrijdag. Daarnaast zou het nog kouder moeten worden tijdens de race." Dit zou in het nadeel van McLaren zijn en in het voordeel van Red Bull en bijvoorbeeld Mercedes. McLaren kan in koudere temperaturen namelijk niet zo profiteren van het voordeel van het minder slijten van de banden en de temperaturen van die banden goed weten te behouden.

Marko heeft goede hoop voor zondag in Silverstone

Mede hierdoor, en door de eerste plek waarvan Verstappen gaat starten aan de twaalfde race van 2025, heeft Marko met Red Bull goede hoop. "We hebben al gezien dat het relatief beter verloopt als Max aan de voorkant van het veld kan vertrekken. Natuurlijk heeft hij wel de twee McLarens achter zich, die hem mogelijk kunnen aanvallen. We moeten gaan kijken hoe de race gaat. Het zal een spannende race worden. Het zit allemaal enorm dicht bij elkaar. We weten ook niet of we één of twee stops moeten maken. Er zijn veel vraagtekens en daarom is het aangenaam dat hij vanaf poleposition aan de race begint."

