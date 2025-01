Goed nieuws voor fans van de Grand Prix van België: de race op Spa-Francorchamps heeft een langdurige verlenging in de wacht weten te slepen. De toekomst van de race is tot en met 2031 veiliggesteld. Wél gaat dat gebeuren met een roulatiesysteem.

De Belgische Grote Prijs maakte afgelopen jaar voor de 69e keer deel uit van de F1-kalender. Naast twee races op Nivelles-Baulers en tien op Zolder zijn alle wedstrijden op Spa-Francorchamps gereden. Ondanks de iconische status van de race.is er wel vaak onzekerheid over een toekomst in de Formule 1 voor het circuit in de Ardennen. Wanneer er een contractverlenging wordt getekend, dan is dat vaak niet voor een lange periode. Spa-Francorchamps sloot in oktober 2023 nog een nieuwe deal, maar dat was alleen voor 2025. Er werd ondertussen wel flink geïnvesteerd in het circuit, zo is er in de afgelopen jaren naar schatting 80 miljoen euro gestoken in nieuwe tribunes, een verbrede uitloopstrook bovenop Raidillon, nieuwe grindbakken en verbeterde infrastructuur met bijvoorbeeld goede afwatering.

Roulatiesysteem

Dat harde werk van de Belgen is nu beloond, want de toekomst van de iconische race bij onze zuiderburen is nu verzekerd tot en met 2031. Goed nieuws dus ook voor Nederlandse liefhebbers die graag afreizen naar Spa-Fracorchamps, zeker ook gezien de Grand Prix van Nederland natuurlijk zal gaan verdwijnen. Er is wel één kleine maar voor de Belgen: er zal wel gebruikgemaakt gaan worden van een roulatiesysteem. In 2026, 2027, 2029 en 2031 zal de race gereden gaan worden, terwijl in 2028 en 2030 er vanwege een gepland roulatiesysteem een ander circuit bezocht wordt door de koningsklasse. Waar dat precies gaat zijn, is voorlopig nog niet bekend.

BREAKING: We've agreed a multi-year extension with the iconic Circuit de Spa-Francorchamps that will see the #BelgianGP on the calendar in 2026, 2027, 2029 and 2031! 🇧🇪#F1 pic.twitter.com/IPexBCYzEc — Formula 1 (@F1) January 8, 2025

