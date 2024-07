Max Verstappen is voor velen een held en toen een jonge fan hem mocht ontmoeten voor de F1 Grand Prix van België, werden de zenuwen hem iets teveel. De Nederlander troostte de fan die vervolgens de handtekening van de drievoudig wereldkampioen kreeg.

Verstappen schreef de Formule 1-races nabij zijn geboorteplaats Hasselt drie keer op rij op zijn naam van 2021 tot en met 2023, maar helaas viel hij afgelopen zondag niet in de prijzen. De coureur van Red Bull Racing kreeg een gridstraf van 10 posities aan zijn broek, nadat de verbrandingsmotor voor de vijfde keer was gewisseld. De pole position, die hij overigens met een indrukwekkende ronde in de regen binnensleepte met zes tienden van een seconde voorsprong, moest hij daarom opgeven. Verstappen reed op het Circuit de Spa-Francorchamps van P11 naar P5 en werd uiteindelijk als vierde geklasseerd na de diskwalificatie van George Russell. Het was toch weer een indrukwekkende race van de kampioenschapsleider, gezien de stappen die McLaren en Mercedes hebben gemaakt vergeleken met Red Bull.

Zenuwachtig

Verstappen was tijdens de Grand Prix van België aanwezig bij een liefdadigheidsevenement op de paddock van het F1-circuit in de Ardennen. Een jongetje die groot fan is van de Red Bull-coureur, kwam huilend binnengelopen van de spanning. "Ach nee, dat is allemaal oké, hoor," reageerde Verstappen lachend. Hij liet de 'superfan' vervolgens zien dat hij ook maar gewoon een mens is, liep naar hem toe en troostte de jongen. En de kleine fan heeft voor altijd een herinnering aan het mooie moment: Verstappen zette namelijk zijn handtekening op de pet van de jongen.

