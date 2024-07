Max Verstappen en Penelope hebben natuurlijk een hele leuke band met elkaar en het is vaak op beelden duidelijk hoe erg de dochter van Kelly Piquet opkijkt tegen de Formule 1-coureur. In een hilarische anekdote vertelt Verstappen nu dat ze hem zelfs een beetje na begint te praten.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Band met Penelope

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Ook in de thuissituatie zoekt Penelope graag Verstappen op, zo zien we haar regelmatig in beeld verschijnen tijdens Verstappen zijn livestreams. Op die momenten zien we vaak hoe Penelope opkijkt tegen de drievoudig wereldkampioen en het zorgt vaak voor de nodige mooie taferelen.

What the fuck are the cats doing?

Dat Penelope de Nederlander als een voorbeeld ziet, blijkt wel uit een nieuwe anekdote uit de mond van Verstappen zelf. Hij zit in zijn documentaire van Viaplay inde auto met vader Jos Verstappen en vertelt het volgende: "Oma was bij ons in Monaco en die was met Penelope en die zaten in de keuken. Opeens begonnen die katten raar te springen. Daardoor riep Penelope: 'What the fuck are the cats doing?'", zegt Verstappen al lachend. "Oma had zoiets van: 'Oh, wat zegt die nou?' Maar dat heeft ze natuurlijk van mij gehoord. What the fuck are the cats doing", herhaalt hij nog eens lachend.

