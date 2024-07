Max Verstappen denkt dat Fernando Alonso maar liefst acht wereldkampioenschappen had kunnen verdienen in de Formule 1. De Red Bull Racing-rijder heeft hem in zijn top vijf van beste coureurs ooit staan.

Alonso wordt gezien als niet alleen een van de beste coureurs ooit, maar ook van de ongelukkigste. Dat ligt vooral aan de keuzes die hij heeft gemaakt wat betreft de teams waarvoor hij heeft gereden. De man uit Oviedo won al in zijn vierde en vijfde seizoen zijn enige twee wereldtitels met Renault. Hij vertrok naar McLaren, maar vanwege de politieke strijd binnen het team, wilde hij terug naar Renault, maar de Franse constructeur was flink teruggezakt in de pikorde. Vervolgens kwam Alonso bij Ferrari net iets tekort om de Red Bull van Sebastian Vettel te verslaan. Naar verluidt zou hij ooit een contract van de energiedrankfabrikant hebben afgewezen. Alonso ging terug naar McLaren, enthousiast over het motorproject van Honda, maar die krachtbron bleek waardeloos. Na een stint van twee jaar bij Alpine vinden we hem nu bij Aston Martin. Hij stond begin 2023 regelmatig op het podium, maar dit seizoen heeft hij nog geen trofee verdiend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull over upgrades Verstappen: "Dat is een belangrijke factor geweest"

Titels doen er niet toe

Verstappen liet eerder dit jaar tegenover DAZN weten dat Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio in zijn top vijf beste coureurs ooit staan en bij Mundo Deportivo ging hij dieper in op de Spanjaard. "Alonso hoort bij de beste vijf in de geschiedenis van de Formule 1. Alonso had acht wereldkampioenschappen kunnen hebben, als hij wat meer geluk had gehad in zijn carrière door de juiste keuzes te maken op de juiste momenten. Dus nee, titels doen er niet toe. Mensen kijken altijd naar wie de meeste kampioenschappen heeft binnengesleept en zetten die dan automatisch bovenaan de lijst. Het draait echter niet alleen om titels en dat is het geval in iedere sport. Is degene die de Champions League zes keer heeft gewonnen, of degene die twee keer het WK-voetbal heeft gewonnen, de beste speler?"

OOK INTERESSANT: Alonso lijkt toekomst Newey te verklappen: "De beste ontwerper komt naar Aston Martin"

Veelzijdig

"Fernando is een vechter," vervolgde de Limburger. "Hij is ook erg veelzijdig, omdat hij in een boel verschillende auto's kan rijden: F1, rally, Dakar, endurance, en hij is altijd snel geweest in alle disciplines. Dat is iets wat maar weinig coureurs kunnen doen." Alonso kwalificeerde zich indrukwekkend als vijfde voor zijn eerste Indianapolis 500 in 2017 en ging 27 ronden aan de leiding, voordat zijn Honda-motor de geest gaf. Hij won de 24 Uur van Le Mans in 2018 en 2019 en werd dat seizoen ook kampioen in het FIA World Endurance Championship. Ook de 24 Uur van Daytona schreef hij in 2019 op zijn naam samen met onder andere Renger van der Zande. Voor iemand met weinig rally-ervaring was een dertiende plek in de Dakar in 2020 zeker niet slecht.

Gerelateerd