Juan Pablo Montoya vraagt zich af wat velen zich af zullen vragen: is Christian Horner door Red Bull Racing ontslagen omdat Max Verstappen vertrekt, of is hij ontslagen om te voorkomen dat Verstappen vertrekt?

Uit het niets verscheen er woensdagochtend ineens groot nieuws: Christian Horner is na ruim twintig jaar teambaas te zijn geweest, ontslagen door Red Bull Racing. Een reden wil de formatie niet geven, al "zal hij altijd onderdeel blijven van de geschiedenis van het team." De gang van zaken was tevens opmerkelijk. Waar eerst het nieuws uitlekte dat het Red Bull-personeel zojuist op de hoogte was gebracht, bracht zusterteam Racing Bulls vervolgens het nieuws naar buiten dat teambaas Laurent Mekies de overstap naar Red Bull Racing zou maken om Horner te vervangen. Red Bull Racing had op dat punt nog niets van zich laten horen.

Artikel gaat verder onder video

Interne onrust bij Red Bull Racing

De reden achter de beslissing is onbekend, maar het is een publiek geheim dat Red Bull Racing de afgelopen anderhalf jaar wordt geteisterd door interne onrust en tegenvallende performance. Maar ook Max Verstappen zou een sleutelrol in de soap kunnen spelen, zo denkt Juan Pablo Montoya: "Het ontslag van Christian Horner heeft iedereen verbaasd", klinkt het bij BetVictor Casino. De afgelopen anderhalf jaar werd er veel gesproken over dat ze Horner er wellicht uit wilden gooien, vanwege alle drama die zich binnen Red Bull afspeelde."

Welke rol speelde Verstappen bij ontslag Horner?

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Er gaat veel veranderen bij Red Bull. Ze hebben veel veranderingen nodig. De grote vraag is: is Horner ontslagen omdat Max Verstappen vertrekt, of is hij ontslagen om te voorkomen dat Max Verstappen vertrekt? Dat zal iedereen zich de komende weken afvragen, tot we weten wat Max gaat doen."

Gerelateerd