Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, zat vrijdag namens het team bij de persconferentie van de FIA rondom de F1 Grand Prix van Hongarije. Daar kon hij meer uitleg geven over de upgrades die het team mee heeft genomen naar Boedapest. Zo is de planning op de schop gegaan en heeft het team zichzelf met de upgrade wat meer flexibiliteit gegeven.

Red Bull heeft samen met Aston Martin en Kick Sauber dit weekend een enorm upgradepakket meegenomen naar Hongarije. Volgens Waché was dit nodig vanwege de ontwikkelingen bij onder meer Mercedes en McLaren. De upgrades die Red Bull mee heeft genomen naar Hongarije, waren namelijk volgens Waché pas upgrades die later in het seizoen gebracht zouden gaan worden. "Het feit dat het allemaal een stuk dichter bij elkaar zit, is een belangrijke geweest factor om de updates sneller te introduceren. Een verbetering qua prestaties komt niet alleen voort uit het vinden van meer downforce. Het belangrijkste is hoe een coureur die performance op de baan weet te vinden, hoe dat de balans beïnvloedt. Dat is een belangrijk onderdeel voor ons. Op dat gebied hebben we duidelijk nog ruimte voor verbetering."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije?

Waché weet nog niet of grote upgrade in Hongarije werkt

Volgens Waché is het nog niet zo zeker dat de upgrades werken. Marko stelde al dat alles volgens plan is verlopen en dat de upgrades al zichtbaar werken, maar Waché wil dit nog niet zeggen. "De lay-out van dit circuit is heel anders dan de vorige drie banen. Het is daarom lastig is om dat allemaal met elkaar te vergelijken. Het begrijpen van een updatepakket kost natuurlijk tijd. Alleen de eerste twee vrije trainingen zijn niet genoeg om daarover conclusies te kunnen trekken. We weten nu in ieder geval dat dit de goede richting op aan het gaan is. We zien voorlopig geen dingen die we niet hadden verwacht."

OOK INTERESSANT: Stella baalt van escalatie: "Hebben dat van FIA te horen gekregen"

Heeft Red Bull meerdere opties qua bodywork RB20?

Waché geeft toe dat Red Bull zichzelf heeft voorzien van wat flexibiliteit door twee type bodyworks te hebben die ze, afhankelijk van de specificaties van het circuit en de omstandigheden, kunnen gebruiken. "Dat is een mogelijkheid [wisselen van bodywork], al is het ook iets wat we in de vrije trainingen meestal beslissen. Als het op basis van de benodigde koeling en de karakteristieken van het circuit beter zou zijn om te wisselen, dan doen we dat. Sommige onderdelen die we nu op de auto hebben zitten, zullen we eigenlijk altijd gebruiken en andere onderdelen kunnen we van circuit tot circuit wisselen. We proberen voor ieder circuit de snelst mogelijke auto samen te stellen, waarbij ik duidelijk zeg 'proberen', aangezien niet zeker is dat we daarin slagen. Wisselen tussen de verschillende circuits is een optie, alleen weten we dat nu nog niet."

Gerelateerd