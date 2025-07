Max Verstappen zijn toekomst is naast het vertrek van Christian Horner het gesprek van de dag in de Formule 1. Mercedes is een grote optie, waar dan volgens berichten George Russell zou moeten vertrekken voor de Nederlander. Johnny Herbert zou dat echter een vreemde keuze vinden.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Artikel gaat verder onder video

Niet eerlijk voor Russell

Herbert zou het niet terecht vinden als Toto Wolff beslist om Russell te laten gaan voor Verstappen: "Dat is niet eerlijk voor George. Hij is degene die levert. Antonelli zit nog steeds in een leerproces. We kunnen natuurlijk zeggen dat hij achttien jaar oud is en tijd verdient, maar Max heeft dat nooit nodig gehad. Lewis heeft dat nooit nodig gehad. Op dit moment doet Kimi het goed, maar het is geen wow-factor", zo zegt de voormalig steward tegenover EscapistMagazine.

Verstappen en Russell

Herbert vervolgt: "Wie zou je kiezen voor de toekomst? George is nog altijd jong genoeg om goed samen te kunnen werken met Max. Ik denk dat dat een samenwerking zou zijn die heel goed is voor Mercedes. Ze zouden elkaar tot het uiterste drijven." Vervolgens trekt Herbert de vergelijking met Nico Rosberg en Lewis Hamilton, die eerder in het zilver voor de titel streden: "Het kan een beetje zoals dat worden, maar ik zie daar geen problemen in. Het is iets positiefs. Kimi straalt nog niet uit dat hij degene is die je wil hebben. Hij heeft wellicht alle support in de wereld van Toto, maar ook dat zegt niet alles."

Gerelateerd