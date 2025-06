De megaklus op de Hungaroring is afgerond, althans voor de Formule 1. De lay-out van de baan is uiteraard niet aangepast, maar vooral rondom het circuit is het één en ander veranderd. Zo staat er een ultramodern circuit klaar als de Formule 1 begin augustus afreist naar Hongarije.

De Hungaroring is één van die plekken waar de Formule 1 nog altijd in een old-school jasje het festijn organiseerde. Een neveneffect daarvan was dat de prijzen ook iets lager lagen dan de gemiddelde prijs die tegenwoordig voor een weekend wordt gevraagd. Toch was het circuit, en dan met name de faciliteiten, ook wel toe aan een opfrisbeurt en die is er gekomen. De afgelopen twaalf maanden is het circuit hard aan de slag gegaan om de boel te verbouwen.

Oude infrastructuur opgeknapt

Bij Motorsportol legt CEO Zsolt Gyulay uit dat hij trots is op het uitgevoerde werk. "Het doel was om de verouderde infrastructuur te vervangen door een modern, efficiënt beheerd pitsgebouw dat voldoet aan alle professionele eisen van de motorsport", opent hij. Het nieuwe pitgebouw heeft veertig pitboxen: 36 voor teams en vier voor de technische diensten. Uiteraard is er in het gebouw ook ruimte voor VIP-boxen en administratiekantoren. Daarnaast beschikt het circuit nu ook over een dakterras. De verbouwing is overigens nog niet voltooid; men verwacht dat de bouw in april 2026 pas echt is afgerond. "Vanaf volgend jaar beschikken we over een hoofdgebouw dat aan alle normen voldoet. Niet alleen voor auto- en motorsportevenementen, maar ook voor conferenties en grootschalige bijeenkomsten."bijeenkomsten."

