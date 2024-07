Hoe laat begint de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije?

De zaterdag staat zoals altijd tijdens een raceweekend in het teken van de kwalificatie, dit keer voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Hoe laat gaat de dertiende kwalificatie van het seizoen 2024 beginnen in het warme Boedapest?

Het raceweekend in Hongarije is onderdeel van een lange en drukke periode in F1. Het is het vierde raceweekend in vijf weekenden tijd. Volgende week volgt nog het raceweekend in België, waarna de coureurs en teams kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. De zomerstop breekt dan namelijk aan, waardoor de volgende race - de Grand Prix van Nederland - pas weer eind augustus op de planning staat.

De vrijdag in Hongarije

De vrijdag in Hongarije bleek erg warm te zijn, maar wel zonnig en droog. De coureurs konden dus hun gang gaan tijdens de eerste twee vrije trainingen. VT1 werd op P1 afgesloten door Carlos Sainz, voor Max Verstappen en Charles Leclerc. VT2 verliep voor Lando Norris weer goed. Hij eindigde op P1, voor Verstappen en Sainz. Charles Leclerc crashte tijdens VT2 en was na ongeveer twintig minuten klaar met de sessie.

Hoe laat begint de kwalificatie voor F1 Grand Prix Hongarije?

De zaterdag wordt om 12:30 uur afgetrapt met de derde vrije training, een uur eerder dan op vrijdag dus het geval was. Vervolgens zal er om 16:00 uur gekwalificeerd gaan worden. De kans is groot dat dit in droge en extreem warme temperaturen gaat gebeuren. De laatste paar raceweekenden heeft Verstappen het lastiger gehad om pole te verzamelen. De Nederlander zal hopen dat het vanmiddag wel raak gaat zijn in een poging zijn derde zege in Hongarije te boeken.

