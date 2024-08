De Hungaroring is al jaren vaste prik op de kalender. Men maakte even geleden alweer melding dat men het circuit op de schop gaat nemen. De organisatie gaat hard aan de slag om de faciliteiten op en rondom het circuit te verbeteren. Enkele weken na de afgelopen race ken je het circuit bijna niet meer terug.

De Hungaroring is een in 1985 gebouwd circuit en ligt vlakbij de Hongaarse hoofdstad, Boedapest. Het circuit werd in 1986 voor het eerst verreden en was daarmee de eerste Formule 1 Grand Prix achter het ijzeren gordijn, de scheidingslijn die Europa van 1945 tot de val in 1991 scheidde. Het 4,381 kilometer lange circuit had in eerste instantie een stratencircuit moeten worden, maar na langdurig overleg werd er uiteindelijk besloten om tóch een nieuw circuit te bouwen, vlak buiten de Hongaarse hoofdstad. De Hungaroring werd na de race in 1988 op de schop genomen en ook in 2002 werd het circuit nog eens onder handen genomen met enkele veranderingen.

Ongelofelijke verschillen

Inmiddels is het ruim 35 jaar later weer tijd om het circuit aan te pakken, een actie waar men in 2022 melding van maakte en die nu écht begonnen lijkt. Met name de faciliteiten en de infrastructuur rondom het ook onder Nederlanders vaak populaire circuit moeten aangepakt worden. Op foto's die online circuleren, valt het circuit in Boedapest - waar enkele weken geleden nog gereden werd - bijna niet meer terug te herkennen.

We told you that it is going to happen… less than a month after the Hungarian GP, and next phase of the redevelopment works is happening at an F1 pace.#hungaroring #F1Hungary #HungarianGP #redevelopment #marketepito #bayerconstruct pic.twitter.com/Ud68yekcvS — Hungaroring (@HungaroringF1) August 14, 2024

The current state of the Hungaroring. 👀🇭🇺🏁



The main stand and the entire pit building have been demolished and will be completely rebuilt, ready for #F1 2025! 🙌



[via Hungaroring FB] pic.twitter.com/cFGCPUJCYT — bence 🔅 (@BenceSudar) August 14, 2024

