Charles Leclerc heeft pole position voor de F1 Grand Prix van België op zijn naam geschreven. Max Verstappen domineerde de kwalificatie, maar dankzij de gridstraf van de coureur van Red Bull zal Leclerc zondag vanaf P1 beginnen. Daar is hij vanzelfsprekend blij mee.

Na afloop reageert Leclerc op de kwalificatie, waar hij 0.595 seconden toe moest geven op Verstappen. "Het is een goed resultaat. Ik had het dit weekend niet verwacht. Natuurlijk hebben we dankzij de lastige omstandigheden een betere kans gekregen en konden we wat meer doen dan we verwacht hadden. Het is een goede dag voor het team en nu moeten we focussen op morgen als de regen weg is. Zonder deze regen waren we voor P5 aan het vechten, zeker met Mercedes. De regen heeft ons geholpen om mee te doen. Het is mooi om weer op de voorste startrij te staan, nu moeten we het afmaken."

Leclerc over F1 GP België

Vervolgens blikt Leclerc vooruit op de veertiende race van het seizoen, die zondag gehouden wordt. "Het is niet de meest ideale en makkelijke eerste plaats om hier vast te houden tijdens de eerste ronde. We gaan het zien. Alle openingsfases zijn anders en als ik morgen in de auto zit en Eau Rouge heb gehad, dan gaan we zien wat ik kan doen. Ik ga in ieder geval proberen de eerste plaats te behouden."

CHARLES ON POLE 🙌



We’re starting from P1 after Verstappen’s engine penalty 👊 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ThWoMvc4Qo — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 27, 2024

