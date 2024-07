Max Verstappen (26) en Gianpiero Lambiase zijn onder het toeziend oog van een draaiende camera hevig met elkaar in discussie gegaan op Spa-Francorchamps in België. De beelden, ogenschijnlijk afkomstig van Sky Sports, laten zien hoe Lambiase met duidelijke handgebaren het een en ander probeert duidelijk te maken aan Verstappen.

In Hongarije waren Verstappen en Lambiase even niet elkaars beste vrienden. Het tweetal ging behoorlijk tegen elkaar tekeer over de boordradio. Het F-woord werd door Verstappen niet geschuwd en na afloop waren de boordradio's van de heren een veelbesproken - zo niet het meest besproken - onderwerp. Christian Horner arriveerde al een dag eerder op het circuit van Spa om de gezichten weer dezelfde kant op te krijgen en op beelden - die zich inmiddels razendsnel verspreiden op X - is te zien dat ook Verstappen en Lambiase nog het een en ander te bespreken hadden.

Lambiase duidelijk fel in discussie met Verstappen

Op de beelden is te zien dat met name Lambiase erg gepassioneerd is. De race-engineer is lang aan het woord, zwaait met z'n armen en maakt diverse handgebaren. Verstappen hoort het zichtbaar rustig aan, want de Nederlander staat - al leunend tegen de Red Bull-unit - met z'n hand in z'n zij terwijl Lambiase het woord neemt. Hoewel niet te horen is wat het tweetal bespreekt, zou het kunnen dat de gebeurtenissen in Hongarije nog eens werden doorgenomen. Verstappen en Lambiase hadden duidelijk niet door dat ze gefilmd werden. De camera die het allemaal op beeld wist vast te leggen, was ook op enige afstand van het tweetal gepositioneerd.

