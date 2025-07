Plottwist na 'uitgelekte foto's Wolff en Verstappen, BILD onthult proces Horner-ontslag | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog even iets minder dan twee weken wachten op de Grand Prix van België, maar dat wil niet zeggen dat de wereld van de Formule 1 stilstaat. De afgelopen dagen is er natuurlijk veel te doen rondom Max Verstappen en een mogelijke overstap naar Mercedes. Verstappen en Toto Wolff zouden samen op Sardinië zijn, waarbij er ook foto's rondcirculeerden van het tweetal samen. Die bleken echter nep te zijn. Bovendien wist het Duitse BILD onthullingen te doen over hoe het ontslagproces van Christian Horner eruitgezien zou hebben.

'Als die mogelijkheid zich voordoet, gaan we Christian absoluut terugzien'

Christian Horner wordt gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1 na zijn ontslag bij Red Bull Racing, in een rol waarin hij mogelijk nog meer macht zou hebben dan hij had bij de Oostenrijkse grootmacht. Sinds het nieuws over zijn abrupte vertrek, doen geruchten over de toekomst van de Brit de ronde. Sky Sports-commentator David Croft vermoedt zelfs dat Horner een manier zoekt om een comeback in de Formule 1 te maken op een manier waarmee hij nog meer macht naar zich toe weet te trekken. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over Christian Horner.

Uitgelekte foto's van Verstappen op vliegveld met Wolff blijken nep

Max Verstappen (27) en Toto Wolff (53) zouden vorige week een geheime ontmoeting hebben gehad in Sardinië, zo werd aangenomen nadat de jachten van beide heren naast elkaar werden gezien in de haven van het Italiaanse eiland. Er lekten vervolgens ook foto's uit van deze zogenaamde ontmoeting, maar deze zijn overduidelijk nep. Toch stond social media al snel in vuur en vlam. Lees hier het hele artikel over de neppe foto's van Max Verstappen en Toto Wolff.

Alonso ziet Red Bull onderpresteren: 'Over Verstappen bestaat geen enkele twijfel'

Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijdt Max Verstappen momenteel op de toppen van zijn kunnen, maar is dat niet goed zichtbaar door het gebrek aan competitiviteit van de RB21. De Spanjaard wijst erop dat dit misschien wel het beste seizoen van de Nederlander is, terwijl hij het moet doen met minder materiaal dan zijn collega’s van McLaren. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Fernando Alonso.

Grootste krant van Duitsland: 'Dít is hoe Christian Horner werd ontslagen bij Red Bull'

Christian Horner (51) is inmiddels geen teambaas en CEO meer van Red Bull Racing. De Brit werd na een dienstverband van ruim 20 jaar plots aan de kant geschoven en vervangen door Laurent Mekies (48). Hoewel de beslissing voor Horner als een verrassing kwam, had de Red Bull-top deze al tot in de puntjes voorbereid. Hoe het precies is gegaan, denkt BILD nu te weten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christian Horner.

'Red Bull Racing heeft beslissing genomen en geeft Arvid Lindblad stoeltje in 2026'

Arvid Lindblad, het Britse racetalent, zal in 2026 zijn debuut maken in de Formule 1. Hij verhuist "volgens bronnen dichtbij Lindblad" naar Racing Bulls, nadat hij dankzij een speciale regelwijziging zijn felbegeerde superlicentie al een jaar eerder bemachtigde. Red Bull volgt de jonge coureur al sinds 2021 op de voet en hij wordt dan ook al vaak de 'nieuwe Verstappen' genoemd. Lees hier het hele artikel over Arvid Lindblad.

