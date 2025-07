Grootste krant van Duitsland: 'Dít is hoe Christian Horner werd ontslagen bij Red Bull'

Christian Horner (51) is inmiddels geen teambaas en CEO meer van Red Bull Racing. De Brit werd na een dienstverband van ruim 20 jaar plots aan de kant geschoven en vervangen door Laurent Mekies (48). Hoewel de beslissing voor Horner als een verrassing kwam, had de Red Bull-top deze al tot in de puntjes voorbereid. Hoe het precies is gegaan, denkt BILD nu te weten.

De grootste krant van Duitsland heeft het ontslag van Horner tot in detail op papier weten te krijgen. Volgens hen werd de basis voor het ontslag van de teambaas en CEO gelegd enige tijd voor aanvang van de Oostenrijkse Grand Prix, de thuisrace van Red Bull Racing. Oliver Mintzlaff, de CEO van de energiedrankgigant, had goed nagedacht over de opties en besloot tijdens het F1-evenement in Spielberg het eerst dominosteentje voor het ontslag van Horner om te duwen. Vervolgens riep hij aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya om tafel om de exit van zijn teambaas ter sprake te brengen.

Mintzlaff bereidde ontslag Horner voor en sprak met o.a. Marko

Op het hoofdkantoor van Red Bull Racing 'kondigde Mintzlaff aan dat hij personeel gerelateerde maatregelen wilden nemen', zo klinkt het vanuit Duitsland. Dr. Helmut Marko was ook bij deze vergadering aanwezig. 'Afgelopen maandag [vorige week, red.] kwam de groep opnieuw bijeen. In een Zoom-meeting liet de voormalig CEO van Bundesliga-club RB Leipzig Yoovidhya en Mateschitz weten dat hij Horner de volgende dag los zou laten. De twee eigenaren graven groen licht.' Mintzlaff en Marko zouden in Londen 'de grootste personeelswijziging uit de geschiedenis van het raceteam' al hebben voorbereid, schrijft de krant.

Horner 'in suite' ontslagen door Marko en Mintzlaff

Kort na afloop van de Britse Grand Prix op Silverstone werd Horner 'in een suite' aan tafel gevraagd, waar Marko en Mintzlaff hem zaten op te wachten. Daar 'lieten de twee leidende Bulls hem weten dat ze hem na twintig jaar van zijn taken ontheven', klinkt het. Volgens BILD was Horner 'verrast en gechoqueerd' door de mededeling dat hij was ontslagen als CEO en teambaas.

