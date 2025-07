Christian Horner wordt gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1 na zijn ontslag bij Red Bull Racing, in een rol waarin hij mogelijk nog meer macht zou hebben dan hij had bij de Oostenrijkse grootmacht.

Christian Horner werd daags na de Grand Prix van Silverstone ontslagen als teambaas van Red Bull Racing, waar hij ruim twintig jaar aan het roer stond en grootse successen heeft geboekt. Intern heerste er echter al enige tijd onrust binnen het team, waarbij Horner, topman Helmut Marko, de aandeelhouders en het kamp van Verstappen meer dan eens tegenover elkaar kwamen te staan. Hoe de vork precies in de steel zit is niet bekend, maar volgens de geruchten is een poging van Horner om meer macht naar zich toe te trekken binnen de organisatie, in zijn gezicht ontploft.

Vergelijking Horner en Wolff

Sinds het nieuws over zijn abrupte vertrek, doen geruchten over de toekomst van de Brit de ronde. Sky Sports-commentator David Croft vermoedt zelfs dat Horner een manier zoekt om een comeback in de Formule 1 te maken op een manier waarmee hij nog meer macht naar zich toe weet te trekken. Daarbij maakt hij een vergelijking met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Als een kans zich voordoet

"Christian kijkt naar Toto en ziet een man die is opgeklommen in dezelfde periode als hij, maar een derde van een Formule 1-team bezit", klinkt het. "Ik weet zeker dat Christian daar een beetje jaloers naar kijkt en denkt: 'Dat is waar ik hoor te staan, want ik ben van hetzelfde kaliber.' Dus als die mogelijkheid zich voordoet, gaan we Christian absoluut terugzien."

