Arvid Lindblad, het Britse racetalent, zal in 2026 zijn debuut maken in de Formule 1. Hij verhuist "volgens bronnen dichtbij Lindblad" naar Racing Bulls, nadat hij dankzij een speciale regelwijziging zijn felbegeerde superlicentie al een jaar eerder bemachtigde. Red Bull volgt de jonge coureur al sinds 2021 op de voet en hij wordt dan ook al vaak de 'nieuwe Verstappen' genoemd.

De FIA heeft Lindblad op 10 juni 2025 uitzonderlijk toestemming gegeven om, nog voor zijn 18e verjaardag, zijn superlicentie te behalen. Hierdoor kon de Brit al kilometers maken in een Formule 1-wagen, zo was hij actief tijdens VT1 op Silverstone. Het nieuws, onthuld door Rossomotori.it, komt op een moment dat de toekomst van andere grote namen binnen het team eveneens volop ter discussie staan. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië maakte hij indruk door in de auto van Yuki Tsunoda te stappen.

Indruk in F3 en F2

In de lagere raceklassen heeft Lindblad zijn potentieel ruimschoots laten zien. Als rookie reed hij in zowel de Formule 3 als nu dus de Formule 2 en wist hij in beide klassen voor de titel mee te dingen, met in 2025 al twee overwinningen als resultaat. Deze prestaties en de snelheid van Lindblad zorgen ervoor dat de Oostenrijkse formatie een hoop potentieel ziet in de 17-jarige rijder. Bovendien deed hij al waardevolle ervaring op tijdens tests met oudere Formule 1-auto’s, wat hem goed voorbereidt op het avontuur in de hogere klasse.

Teamgenoot?

Een stoeltje voor 2026 staat dus klaar volgens bronnen dichtbij de coureur, waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat hij zal debuteren voor zusterteam Racing Bulls. Toch is het de vraag hoe men de stoeltjes voor volgend jaar zal gaan verdelen. Zeker nu de toekomst van Yuki Tsunoda in twijfel wordt getrokken, is het de vraag of hij volgend jaar nog wel voor het team rijdt. Mocht men de Japanner laten gaan, is het aannemelijk dat één van de Racing Bulls-coureurs wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, wat dus een plekje vrijmaakt voor Lindblad. Wie zijn nieuwe teamgenoot dan zal worden, is de grote vraag.