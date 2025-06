Arvid Lindblad, het veelbelovende talent uit de Red Bull Racing Academy, staat op het punt om zijn eerste stappen in de Formule 1 te zetten. Dat meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Lindblad zal in ieder geval volgende week, opmaandag 23 juni, gaan testen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

De jonge coureur maakte eerder dit jaar zijn debuut in een Formule 1-wagen tijdens een filmdag van Racing Bulls op hetzelfde circuit, Imola. Dat ging echter niet zonder haperingen, aangezien Lindblad twee keer van de baan ging. Het is dan ook zaak dat hij deze keer de grindbakken en kerbstones weet te vermijden om er een geslaagde sessie van te maken.

Rookiesessies

Red Bull Racing heeft voor dit seizoen vier rookiesessies ingepland en Lindblad lijkt één van de drie resterende sessies te gaan rijden. Het zou wederom een mooie stap zijn voor de Britse Zweed, die het seizoen tot nu toe indrukwekkend doorkomt. Het team uit Faenza zou van plan zijn om hem in de tweede helft van het seizoen te laten rijden, naast de sessies die al naar andere rookies gaan.

Indrukwekkende opmars

Met een indrukwekkende achtergrond in de karting en Formule 3, en recentelijk een debuut in de Formule 2 met Campos, heeft de Britse Zweed al laten zien dat hij een uitzonderlijk talent is. Lindblad staat momenteel derde in het Formule 2-kampioenschap, na twee overwinningen en drie podiumplaatsen. Zijn snelle opmars binnen de autosport, en het feit dat hij de eerste is sinds Max Verstappen die de Super Licentie voor zijn 18e verjaardag behaalde, onderstrepen zijn potentieel. Later dit jaar zal Lindblad naar verwachting instappen tijdens VT1-sessies en het is niet uitgesloten dat er volgend jaar een Formule 1-stoeltje voor hem in het verschiet ligt.

