Johnny Herbert vermoedt dat Red Bull Racing moeite krijgt met kiezen tussen Isack Hadjar en Arvid Lindblad, wat betreft wie er een zitje krijgt naast Max Verstappen bij de Oostenrijkse grootmacht.

Isack Hadjar is vooralsnog een van de meest indrukwekkende rookies van het Formule 1-seizoen. De RB-coureur is consistent, scoort regelmatig punten en heeft al meer dan eens indrukwekkende tijden in de kwalificatie op het bord gezet. De Franse Algerijn lijkt zichzelf dan ook aardig in de kijker te spelen bij het grote Red Bull Racing, waar ook Yuki Tsunoda het momenteel moeilijk heeft. Volgens Herbert is er echter een kaper op de kust, als het gaat om het tweede Red Bull-stoeltje naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Herbert onder de indruk van Hadjar

Hadjar of Lindblad bij Red Bull Racing?

"Isack Hadjar is erg indrukwekkend geweest, en terecht", klinkt het bij goksite. "Het mooie aan wat hij doet, is zijn consistentie — hij is niet wisselvallig. Hij is vrijwel altijd goed zodra hij op de baan staat. Misschien heeft hij niet elk weekend een perfecte prestatie, maar dat heeft tot nu toe niemand dit seizoen. Hadjar zorgt ervoor dat mensen en teams over hem nadenken; hij heeft zichzelf in een zeer goede positie gemanoeuvreerd."

Hij vervolgt: "Natuurlijk komen er altijd nieuwe, veelbelovende rookies bij. Ik was er zelf ook zo een voordat ik mijn ongeluk kreeg, en daarna kwam Jean Alesi. Zelfs als je in de RB-zitje zit en het goed doet, maar Arvid Lindblad wint het F2-kampioenschap, dan denk ik dat Red Bull de kampioen in hun tweede stoeltje wil zetten — vooral gezien hoe snel Lindblad zich heeft ontwikkeld."

"Ik denk dat Hadjar het Red Bull moeilijk maakt om te kiezen, zelfs als hij F2 nooit wint. Red Bull heeft nu mogelijk twee jonge talenten, en als Max Verstappen Red Bull verlaat - volgens de geruchten - dan heeft het team twee geweldige talenten die klaarstaan om voor hen te rijden."

