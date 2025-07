Max Verstappen (27) en Toto Wolff (53) zouden vorige week een geheime ontmoeting hebben gehad in Sardinië, zo werd aangenomen nadat de jachten van beide heren naast elkaar werden gezien in de haven van het Italiaanse eiland. Er lekten vervolgens ook foto's uit van deze zogenaamde ontmoeting, maar deze zijn overduidelijk nep. Toch stond social media al snel in vuur en vlam.

Vorige week doken er berichten op dat Wolff en Verstappen allebei in Sardinië zouden zijn. De luxe jachten van beide heren werden inderdaad gezien in dezelfde haven en ook de privéjet van Verstappen was inderdaad richting het eiland in de Middellandse Zee gevlogen. Tot zover de feiten, want vervolgens doken er foto's op van Wolff en Verstappen die 'gezien' zouden zijn op het vliegveld, waar ze aan boord gingen van het vliegtuig van Verstappen. Er zou een geheime ontmoeting hebben plaatsgevonden en er werd zelfs gesuggereerd dat Verstappen akkoord zou zijn gegaan met een meerjarige deal. Alleen dan komt de plottwist: dit is allemaal onjuist. De zogenaamde 'gelekte foto's' van Verstappen en Wolff zijn overduidelijk fake.

'Gelekte foto's' als lopend vuurtje over social media

De foto's van Verstappen en Wolff gingen als een lopend vuurtje het internet over. Op zowel Facebook, X, Reddit als Instagram werden de beelden gedeeld. 'Gelekte foto's van Max Verstappen en Toto Wolff aan boord van Verstappens 8X-jet op Sardinië te midden van geruchten over onderhandelingen', zo klonk het bij een post op Reddit, waar bijna driehonderd reacties op volgden. Op de zogenaamd 'gelekte foto's' is te zien hoe Verstappen samen met Wolff richting een jet loopt en aan boord gaat. Maar wie even de tijd neemt de beelden goed te bestuderen, ziet meerdere details die niet overeenkomen met het verhaal.

Foto van Verstappen en Wolff is bewerkt en dateert van 2022

Op één van de foto's lijkt het alsof Wolff samen met Verstappen richting een vliegtuig loopt. Maar deze foto is bewerkt. Verstappen is aan het originele beeld toegevoegd. De originele foto dateert namelijk al van 2022. Deze foto van Wolff werd genomen na afloop van de Dutch Grand Prix, iets dat ook bevestigt wordt wanneer je naar de kentekenplaat van het busje kijkt. Verstappen en Wolff zijn dus niet op beeld vastgelegd in Sardinië. De Red Bull-coureur en Mercedes-teambaas waren dus weliswaar op hetzelfde eiland vorige week, maar van een ontmoeting is geen bewijs. Bronnen rondom Mercedes lieten aan het Duitse BILD weten dat het 'puur toeval' was dat beide heren daar op hetzelfde moment waren.

