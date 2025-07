Volgens recente berichten zouden Max Verstappen en Toto Wolff elkaar dit weekend ontmoeten op het Italiaanse eiland Sardinië, iets dat ook bevestigd leek te worden door het signaleren van beide boten van de heren rondom het eiland. Mercedes zou echter hebben laten weten dat er helemaal niks aan de hand is.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Omdat de geruchten toch nog niet zo hevig waren, kwam daar ook nog eens het nieuws bij dat Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff dit weekend tegelijkertijd op het Italiaanse eiland Sardinië aan hebben gemeerd met hun luxejachten. In de afgelopen dagen meldde onder andere Ralf Schumacher dat Wolff en Verstappen elkaar dit weekend zouden ontmoeten in Sardinië. Vervolgens hadden een aantal oplettende social media-gebruikers ontdekt dat zowel het jacht van Wolff als die van Verstappen, gelegen lag nabij het Italiaanse eiland. Bovendien was het privévliegtuig van Verstappen eerder geland op het vliegveld van Sardinië.

Het leek een gevalletje 'waar rook is, is vuur' waar we mee te maken hebben, zeker gezien de oplaaiende geruchten van de afgelopen weken én natuurlijk het nieuws rondom Horner. Volgens sommige fans en analisten zou dat toch wel de druppel zijn geweest voor Verstappen. Bild weet echter te melden dat de opvallende samenloop van omstandigheden niks met elkaar te maken heeft volgens Mercedes: "Puur toeval, volgens bronnen rondom Mercedes hebben de twee elkaar niet eens ontmoet op Sardinië", zo schrijft het Duitse medium. Het vermeende feit dat de boten naast elkaar in de haven lagen, is echter dan wel héél toevallig.

