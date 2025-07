'Verstappen kwam niet opdagen bij kleiduifschietwedstrijd van Horner'

Christian Horner (51) werd vorige week op straat gezet door Red Bull Racing, maar de eerste alarmerende tekenen voor de Brit kwam al eerder. Het eerste teken aan de wand voor Horner was dat zowel Max Verstappen (27) als Red Bull-aandeelhouder Chalerm Yoovidhya (74) niet kwamen opdagen bij het jaarlijkse feestje van de teambaas, zo meldt BILD.

Horner kreeg vorige week vanuit het management van Red Bull te horen dat hij niet langer de CEO en teambaas is van het gelijknamige Formule 1-team. Horner werd met onmiddellijke ingang vervangen door Laurent Mekies, die overkwam van het zusterteam Visa Cash App RB. Het ontslag kwam voor Horner als een donderslag bij heldere hemel, maar volgens de Duitse media waren er in de voorgaande dagen en weken al enkele signalen zichtbaar dat het mogelijk niet goed ging aflopen met de toekomst van de Britse teambaas. Zo zou er bijvoorbeeld rond de Grand Prix van Oostenrijk al een vergadering hebben plaatsgevonden en kwam het volgende duidelijke teken kort voor aanvang van de Britse Grand Prix op Silverstone.

Artikel gaat verder onder video

Uitgelekte foto's van Verstappen op vliegveld met Wolff blijken nepLees meer

Verstappen en Red Bull-aandeelhouder skippen feest Horner

Horner organiseert ieder jaar een kleiduifschietwedstrijd op zijn landgoed in de buurt van Oxford en dat was ook dit jaar weer aan de orde. Onder de ongeveer 40 genodigden, waren ook Verstappen en grootaandeelhouder Yoovidhya. Maar beide heren kwamen niet opdagen op het feest. Verstappen zou zich met maagklachten hebben afgemeld, zo schrijft BILD. Die klachten waren tijdens het raceweekend ogenschijnlijk verdwenen, want Verstappen zette zijn grillige RB21 op pole tijdens de kwalificatie op zaterdag. Waarom Yoovidhya niet bij het feest aanwezig was, wordt niet gezegd, maar de Thai was wél aanwezig bij de vergadering in Engeland waarin het besluit werd genomen Horner aan de kant te schuiven.

Yoovidhya hield Horner in het zadel bij Red Bull

Red Bull-grootaandeelhouder Yoovidhya wordt gezien als de man die er lange tijd voor heeft gezorgd dat Horner nog in het zadel kon blijven zitten als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Pas toen de Thai recentelijk zijn hand boven het hoofd van Horner wegtrok, kon de 51-jarige Brit uit zijn leidende functies worden getild.

Gerelateerd