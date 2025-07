De toekomst van Max Verstappen is - zoals altijd - het grote onderwerp van gesprek in de koningsklasse. Momenteel is dat nog wat heviger, zeker sinds het vertrek van Christian Horner. Jack Plooij stelt dat momenteel slechts drie mensen op de hoogte zijn van Verstappen zijn situatie.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Gesprekken gaande

Dit weekend zouden Verstappen en Toto Wolff ook nog eens tegelijk op Sardinië geweest zijn, waarbij bronnen rondom Mercedes dan weer aan Bild lieten horen dat het tweetal helemaal niet met elkaar gesproken heeft. Dat er wel al gesprekken daarvoor geweest zijn, dat weet Plooij wel zeker: "De gesprekken zijn wel gaande geweest, maar in hoeverre dat dan is... We zitten allemaal een beetje te gissen", zo zegt de analist bij Ziggo Sport.

Drie mensen

Vervolgens stelt hij dat bijna niemand op dit moment écht zal weten hoe het zit: "Er zijn maar drie mensen die het weten. Twee heten met hun achternaam Verstappen en één Vermeulen. Die weten wat er aan de hand is. Ik weet dat Max - dat weet ik honderd procent zeker - alleen naar een team en auto toe wil waar hij mee kan winnen. Dat is wat hij wil: elke race winnen. Als je elke race wint, wordt je weer wereldkampioen."

