Het tijdschema voor de F1 Grand Prix van België met Sprintrace

Net als in 2023 wordt ook dit jaar een sprintweekend van de Formule 1 verreden op het Circuit de Spa-Francorchamps. We moeten nog even geduld hebben, want de Grand Prix van België is pas over twee weken. Maar GPFans neemt alvast het tijdschema met je door, zodat je goed voorbereid bent op de tweede thuisrace van Max Verstappen.

De eerste Grand Prix van België werd voor het eerst in 1925 verreden, lang voordat de Formule 1 überhaupt bestond. De aankomende editie van deze wedstrijd zal de 81e ooit zijn. Er werd tot 1970 altijd op Spa-Francorchamps geracet, met een kort circuit door het Ter Kamerenbos in Brussel in 1946 als uitzondering. Spa-Francorchamps was te onveilig geworden voor de koningsklasse en dus kregen Nivelles-Baulers en Zolder de eer om de Belgische Grote Prijs te organiseren. Na enorme verbouwingen aan Spa-Francorchamps keerde de Formule 1 terug in de Ardennen in 1983 en bijna elk jaar vanaf 1985. Er werd alleen in 2003 niet gereden vanwege rommelingen rondom tabaksreclames en in 2006, opnieuw vanwege verbouwingen. F1 zal voor de 58e keer op Spa-Francorchamps racen op 27 juli.

Tijdschema in sprintweekend

Een sprintweekend houdt in dat er naast de Grand Prix van zondag ook een verkorte race op zaterdag wordt verreden. Er is daarom ruimte voor slechts één vrije training. Na de enige trainingssessie wordt er op de late vrijdagmiddag meteen gekwalificeerd voor de Sprint. De kwalificatie voor de Grand Prix vindt 'gewoon' op zaterdag plaats na de Sprint.

Fans kunnen op Spa-Francorchamps niet alleen genieten van de Formule 1. De FIA Formule 2 en FIA Formule 3 zullen ook voor spektakel zorgen. De drie kampioenschappen worden vergezeld door de populaire Porsche Supercup.

Vrijdag 25 juli

12:30-13:30 uur: Vrije Training 1

Vanaf 16:30 uur: Sprintkwalificatie

Zaterdag 26 juli

Vanaf 12:00 uur: Sprint (18 ronden)

Vanaf 16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 27 juli

Vanaf 15:00 uur: Grand Prix van België (44 ronden)

